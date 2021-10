Torino, sequestro armi belliche: gip archivia indagine, "Soprammobili"

Il missile aria aria Matra, che secondo Matteo Salvini sarebbe servito per preparare un attentato contro lo stesso ex ministro dell’Interno, non è altro che un "forse bizzarro complemento d'arredo". A scriverlo è il gip di Milano Roberto Crepaldi nel provvedimento di archiviazione dell'indagine su gruppi legati all'estrema destra avviata dalla Procura di Torino che nel luglio 2019 aveva portato a tre arresti e a sequestri di armi da guerra e loro componenti, tra cui il missile, ora ritenuti inoffensivi e obsoleti (LE FOTO DELL'ARSENALE). Allora Salvini aveva parlato di segnalazione di un ex agente del Kgb su un attentato da parte di nazionalisti ucraini.