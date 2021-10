Milano, un murales per ricordare la travel blogger Fraintesa

Un murales per ricordare Francesca Barbieri, la travel blogger Fraintesa morta di tumore al seno lo scorso 2 aprile a soli 38 anni, è stato realizzato alla fermata Monumentale della metro lilla, a Milano, dalla street artist milanese Stefania Marchetto, in arte SteReal. L'iniziativa è stata fortemente voluta da Andrea Riscassi, compagno di Francesca, ed è nata da un'idea della figlia Marta.

Sala: “Questo murales non è solo per ricordare, ma per riflettere"

All'inaugurazione, che si è tenuta venerdì 22 ottobre, era presente anche il sindaco di Milano, Beppe Sala. "Grazie a lei ho scoperto che esiste l'ufficio muri liberi" ha detto il sindaco alleggerendo un po' gli animi, il primo cittadino ha poi raccontato la sua esperienza con la malattia. "C'è un punto fondamentale nella malattia - ha detto Sala - il fatto che va attraversata, non puoi schivarla né trattarla come un nemico perché è parte della tua vita e Francesca lo aveva capito e l'ha attraversata e questa è la riflessione che ci lascia: questo murales non è solo per ricordare, ma per riflettere". Per Sala c'è un'altra lezione che si può trarre dall'esempio di Francesca: "Quella tra lavoro e il resto della vita è una distinzione falsa e non utile, siamo sempre noi e nel lavoro portiamo la nostra personalità e anche questo è molto milanese, considerarsi persone che vivono a tempo pieno". "Questo - ha concluso - è un piccolo tassello della nostra comunità, è ciò che vogliamo costruire".