Uccisa a martellate a Castegnato, l'ex: "Volevo ucciderla"

"In quel momento la volevo uccidere. Perché tanta violenza? Perché c'erano dei sentimenti, anzi no, ritratto e non voglio rispondere a questa domanda. È stato un raptus". Così Enzo Galesi nell'interrogatorio sostenuto questa notte davanti al pubblico ministero di Brescia Carlo Pappalardo, nel quale ha ammesso l'omicidio dell'ex compagna Elena Casanova, 49enne uccisa a colpi di martello. (LA VICENDA)

La dinamica

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'assassino, padre di due figli già grandi, ha seguito l'ex fidanzata aspettando che parcheggiasse. Poi ha infranto con un martello il finestrino della vettura e ha colpito ripetutamente la donna, morta sul colpo. La casa della vittima è una delle villette a schiera che si affacciano su alcuni campi agricoli, in una zona non troppo illuminata. Dopo l'arresto, è rimasto nell'auto dei Carabinieri con lo sguardo fisso nel vuoto. In seguito sono arrivati sul posto anche il fratello e l'ex marito della donna, entrambi visibilmente sotto choc.