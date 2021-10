Donna uccisa a martellate nel Bresciano: arrestato l'ex compagno

A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa della donna. L'ex compagno 49enne, coetaneo della vittima, ha poi fatto chiamare i carabinieri ed è attualmente in stato di arresto

Uccisa a martellate in strada dall'ex fidanzato. L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Castegnato, in provincia di Brescia. La vittima, E. C., aveva 49 anni. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa della donna. L'ex compagno, E. G., coetaneo della vittima, dopo il delitto ha fatto chiamare i carabinieri. Giunti sul posto, gli uomini dell'Arma lo hanno arrestato.