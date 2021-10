Accoltellata a Milano, donna resta in pericolo di vita

Dai primi accertamenti dei carabinieri, la vittima è rimasta coinvolta in una lite nata per cause ancora da chiarire fuori da una discoteca in via Alessio di Tocqueville

Resta ricoverata in terapia intensiva in condizioni gravissime la donna di 32 anni accoltellata ieri, dopo le 5, in via di Tocqueville zona di locali della movida milanese. Si trova in prognosi riservata a rischio della vita.

Le indagini

Dai primi accertamenti dei carabinieri, la vittima è rimasta coinvolta in una lite nata per cause ancora da chiarire fuori da una discoteca in via Alessio di Tocqueville tra due gruppi distinti di giovani, al momento non identificati. Secondo quanto ricostruito, la donna è stata ferita mentre era in compagnia di amici i quali, per ragioni ancora da chiarire, hanno avuto un alterco con un gruppo di giovani indicati come di origine africana, durante il quale è spuntato un coltello. La donna è stata portata in ospedale dal compagno e da due amici mentre un senegalese appartenente all'altro gruppo, rimasto ferito più lievemente, è stato soccorso dagli operatori del 118. I militari hanno sentito tutte le persone che erano presenti al momento dell'aggressione e stanno incrociando le loro testimonianze con le videocamere di sorveglianza della zona per individuare chi ha sferrato i fendenti e come ha avuto origine la rissa. Non è ancora chiaro se il gruppo a cui apparteneva la donna fosse reduce da una nottata in una discoteca vicina al luogo del ferimento.