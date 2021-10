Covid, positivo il calciatore del Milan Brahim Diaz

Lo rende noto lo stesso club in un comunicato specificando che il giocatore "sta bene ed è in isolamento a domicilio"

Dopo Theo Hernandez, anche Brahim Diaz è risultato positivo al Covid. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Lo rende noto il Milan in un comunicato specificando che il giocatore "è risultato positivo a un tampone effettuato oggi. Il calciatore sta bene ed è in isolamento a domicilio. Tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo. Seguirà un monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti, che sono state subito informate", si legge sul comunicato. In vista della gara di domani contro il Verona, a San Siro, l'allenatore Stefano Pioli perde anche il fantasista spagnolo.