Il calciatore del Milan Theo Hernandez positivo al Covid

Lo fa sapere il club in una nota. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il giocatore sta bene

Theo Hernandez, calciatore del Milan, al rientro dalla Nazionale è risultato positivo al coronavirus dopo essersi sottoposto ad un tampone effettuato a domicilio. Lo rende noto il club in una nota. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene. Theo Hernandez ha disputato la fase finale della Nations League, vincendo con la Francia dopo aver affrontato Belgio e Spagna.