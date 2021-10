No Green pass, sabato 16 ottobre nuova manifestazione a Milano

L’appuntamento è stato fissato alle ore 17 in piazza Fontana: il corteo attraverserà piazza Duomo, via Mazzini, via Pantana, via Festa del Perdono, via Larga, largo Augusto, via Visconti di Modrone fino alla sede della questura e poi corso Sempione sfilando davanti alla sede Rai

Per sabato 16 ottobre è prevista una nuova manifestazione dei No Green pass, che dovrebbero tornare a protestare in corteo per il 13esimo sabato consecutivo (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). La notizia è riportata anche da Fanpage.it. È fissata intanto per oggi una seduta del Comitato per l'ordine e la sicurezza, che recepirà anche le indicazioni che usciranno dal comitato nazionale di domani, soprattutto per quanto riguarda le manifestazioni. Ieri gli attivisti del comitato contrario alla certificazione verde hanno inviato alla questura un preavviso relativo allo svolgimento del corteo. Quello di sabato sarà il primo corteo dopo l'obbligo di presentazione del documento per i lavoratori pubblici e privati che entrerà in vigore venerdì 15 ottobre.

Il corteo

L'appuntamento è fissato dalle 17 a Piazza Fontana. La folla di persone – ci si aspettano migliaia di cittadini, come accaduto già nelle settimane precedenti – attraverserà piazza Duomo, via Mazzini, via Pantana, via Festa del Perdono per poi proseguire fino a via Larga, largo Augusto, via Visconti di Modrone e fino alla sede della questura per poi concludersi in corso Sempione davanti alla sede Rai.