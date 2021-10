Mottarone, si decide sorte di Eitan: da oggi udienze a Tel Aviv

Da oggi il Tribunale della Famiglia di Tel Aviv riprende a discutere del destino di Eitan, il bimbo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. La giudice dovrà stabilire se il caso rientra nelle fattispecie previste dalla convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori, firmata sia da Italia sia da Israele. (LA DENUNCIA - L'INCHIESTA)

La vicenda

A settembre i nonni materni hanno portato in Israele sottraendolo alla zia Aya che ne è anche tutrice legale. Il bambino, che nell'incidente della funivia (14 le vittime) ha perso entrambi i genitori, il fratellino e i bisnonni che erano venuti a trovarlo in Italia, da mesi è al centro di una battaglia per la custodia legale. Dopo un lungo ricovero all'ospedale Regina Margherita di Torino, mentre si stava riprendendo seguito dagli psicologi, Eitan è stato affidato alla zia paterna, medico 41enne che vive con il marito Or Nirko e due figlie che frequentano la stessa scuola di Eitan, l'istituto delle Canossiane. Ma tre mesi dopo la tragedia, il ramo materno della famiglia che vive in Israele ha avanzato un'istanza per l'affidamento del bambino