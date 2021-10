Elezioni a Milano, Sala: “Astensionismo? Ho preso 25% di voti in più”

“Lo dico anche con orgoglio di avere convinto con la mia proposta un quarto degli elettori in più", ha affermato il sindaco, rieletto per il secondo mandato, durante la conferenza stampa a Palazzo Marino

"Rispetto al primo turno del 2016 ho preso un quarto dei voti in più, lo dico anche con orgoglio di avere convinto con la mia proposta un quarto degli elettori in più", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando il risultato elettorale delle amministrative, che lo ha visto rieletto per il secondo mandato, nel corso della prima conferenza stampa a Palazzo Marino, sede del Comune. (TUTTI I RISULTATI – LA DIRETTA - LE CURIOSITÀ SUL VOTO - GLI INSTANT POLL) "È un dato che quello dell'astensionismo ed è un tema che non sta a casa mia - ha aggiunto - L' astensionismo è un tema, perché è chiaro che chi fa politica deve contare sul fatto che i cittadini sentano il diritto e il dovere di andare a votare".