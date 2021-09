Elezioni amministrative 2021, le curiosità sui Comuni al voto

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre oltre 12 milioni di italiani sono chiamati alle urne in 1.349 comuni. Il comune più piccolo è quello di Morterone, in provincia di Lecco, con 26 aventi diritto su 34 abitanti. Per la prima volta al voto, invece, i cittadini di Misiliscemi, in Sicilia

Il turno di ballottaggio è fissato per domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Mentre si voterà già il 19 e 20 settembre ad Ayas, unico comune della Valle d'Aosta al voto. Il 10 ottobre sono chiamati alle urne gli aventi diritto di 8 comuni del Trentino-Alto Adige (eventuale ballottaggio il 24 ottobre), il 10 e 11 ottobre in 102 comuni della Sardegna e 43 comuni della Sicilia (con eventuale ballottaggio il 24 e 25 ottobre). Il 7 novembre - con eventuale turno di ballottaggio il 21 novembre - si svolgeranno invece le elezioni amministrative straordinarie per i 7 comuni sciolti per infiltrazioni mafiose: Orta di Atella (Caserta), Manfredonia (Foggia), Carmiano (Lecce), Scanzano Jonico (Matera), Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria.

L’esercito dei candidati

Un vero e proprio esercito invece, quello degli aspiranti sindaci e consiglieri comunali. Nelle principali città chiamate alle urne - Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna - spiccano i concorrenti civici, i volti noti dello sport e della tv, ma anche alcune liste riconducibili all'universo no vax. Per il ruolo di sindaco si sono presentati in 22 nella Capitale e in 13 nel capoluogo lombardo, mentre per le elezioni in Calabria in lizza ci sono quattro papabili governatori. Nell'area metropolitana di Napoli, il senatore Sandro Ruotolo chiama in causa la commissione parlamentare Antimafia chiedendo "un rigoroso controllo" sulle liste: "Ci giungono numerose segnalazioni – dice – circa la presenza di noti personaggi impresentabili”.