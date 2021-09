Elezioni comunali Torino 2021, i sondaggi sui candidati sindaco

Il 3 e il 4 ottobre i torinesi andranno alle urne per scegliere primo cittadino e consiglio comunale. L’eventuale ballottaggio è previsto per il 17 e il 18 ottobre. Tredici i nomi in lizza per l’incarico attualmente ricoperto da Chiara Appendino. Secondo gli ultimi sondaggi, in vantaggio al primo turno ci sarebbe il candidato di centrodestra Damilano, che potrebbe però essere sorpassato al secondo turno da quello di centrosinistra Lo Russo

Torino è una delle città che il 3 e il 4 ottobre 2021 voterà per le elezioni comunali ( TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE ). Il capoluogo piemontese sceglierà il suo nuovo sindaco e il consiglio comunale. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Sono 13 i candidati in lizza per l'incarico attualmente ricoperto da Chiara Appendino ( CHI SONO TUTTI I CANDIDATI ), sostenuti da 30 liste. Nelle settimane precedenti al voto sono stati realizzati diversi sondaggi sulle intenzioni di voto dei torinesi. Ecco alcuni dei più recenti, tenendo presente che è consentito pubblicarli fino a quindici giorni prima del voto ( COME E QUANDO SI VOTA - I SONDAGGI SULLE GRANDI CITTÀ ).

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli

Nel sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, condotto tra il 6 e l’11 settembre e diffuso il 14 settembre, sembra che sarà il centrodestra con Paolo Damilano a chiudere in vantaggio nel primo turno di voto. Damilano sarebbe in testa con il 42% delle preferenze. Seguono Stefano Lo Russo, appoggiato dal centrosinistra, con il 39% delle preferenze, e Valentina Sganga, sostenuta da MoVimento 5 Stelle ed Europa Verde, con il 9,5% delle proiezioni di voto. Più lontano, con il 3%, Angelo d’Orsi, candidato delle liste di sinistra. Gli altri nove nomi in lizza registrano, insieme, il 6,5%. La vera sfida, guardando ai risultati dell’indagine di Pagnoncelli, si giocherà al ballottaggio, con possibili complicazioni per il centrodestra. Le stime prevedono un superamento del centrosinistra sul centrodestra, con Lo Russo al 52% e Damilano al 48%. I voti in più per Lo Russo arriverebbero dagli elettori pentastellati: il 65% dichiara che, in caso di ballottaggio, appoggerebbe il centrosinistra. I risultati delle proiezioni di voto, almeno al primo turno, rispecchiano quelli della popolarità dei candidati. Il nome più conosciuto per i torinesi è infatti Damilano (69%), seguito da Lo Russo (66%), Sganga (60%) e d’Orsi (44%). I risultati potrebbero però cambiare a ridosso del voto: un torinese su quattro - il 27% degli intervistati - si è detto ancora indeciso su chi votare. Se si guarda alle liste, il Pd, con il 31,2%, è davanti a Lega e Fratelli d’Italia (20% e 9,5%). Forza Italia e MoVimento 5 Stelle si attestano rispettivamente al 9,2% e all’8,9%.