Elezioni comunali Roma 2021, i sondaggi sui candidati sindaco

Il 3 e 4 ottobre i cittadini della Capitale andranno alle urne per scegliere primo cittadino e consiglio comunale. L’eventuale ballottaggio è previsto per il 17 e 18 ottobre. Sono ventuno i candidati, più un altro escluso e in attesa di pronunciamento del Tar. Secondo tutti gli ultimi sondaggi sarà una sfida aperta tra Enrico Michetti del centrodestra, Roberto Gualtieri del centrosinistra, Carlo Calenda, leader di Azione e la sindaca uscente Virginia Raggi del M5s Condividi:

Roma è una delle città che andrà al voto il 3 e 4 ottobre 2021 per le elezioni comunali. La Capitale sceglierà il suo nuovo sindaco e il consiglio comunale. L'eventuale ballottaggio è previsto per il 17 e 18 ottobre. In lizza ci sono 21 candidati, più un altro escluso e in attesa di pronunciamento del Tar. Nelle settimane precedenti al voto sono stati realizzati diversi sondaggi sulle intenzioni di voto dei romani. Ecco alcuni dei più recenti, tenendo presente che è consentito pubblicarli fino a quindici giorni prima del voto.

Il sondaggio YouTrend Secondo un sondaggio realizzato YouTrend per il gruppo Gedi, svolto tra il 3 e l'8 settembre su un campione di 802 persone, in testa nelle preferenze di voto ci sarebbe Michetti intorno al 31%. Gualtieri sarebbe al 27% per cento e la sindaca uscente Raggi al 19,1%. Calenda infine avrebbe il 18,9 per cento. A Roma c'è però un grande numero di indecisi (oltre il 40%) che potrebbero cambiare gli equilibri. Secondo il direttore di YouTrend, Lorenzo Pregliasco, "è improbabile pensare a un ballottaggio diverso di quello tra Michetti e Gualtieri". In ottica secondo turno, però, potrebbero mutare gli scenari. In caso di una sfida a due tra Gualtieri e Michetti, infatti, il deputato democratico vincerebbe con il 58,5 per cento dei voti.

Il sondaggio Izi Un sondaggio elaborato da Izi, realizzato tra l'8 e il 9 settembre, vede Michetti e Gualtieri molto vicinissimi, distanziati solo da meno di un punto percentuale. Il candidato del centrodestra sarebbe al 25,9% mentre il rivale del centrosinistra si fermerebbe al 25. La sindaca uscente Raggi non è lontana, al 20,7% mentre Carlo Calenda si attesterebbe al 18,4%. Rispetto alla rilevazione di un mese prima Michetti avrebbe leggermente perso terreno, così come Raggi. Nel sondaggio emerge che Gualtieri in un eventuale ballottaggio vincerebbe praticamente contro tutti.

Il sondaggio Swg Alcuni giorni fa un sondaggio Swg, per quanto riguarda le intenzioni di voto, in testa ci sono la coalizione di centrodestra e di centrosinistra, la prima con il 35% e la seconda con il 28%. Michetti è in testa con il 30-34% mentre Gualtieri è al 25-29% Roberto Gualtieri. Tanti ancora gli indecisi. La sindaca uscente Virginia Raggi arriverebbe quarta (15-19%), dietro anche a Carlo Calenda (19-23%). Anche in questo sondaggio, l'ipotesi di ballottaggio vedrebbe vincere Gualtieri su Michetti.