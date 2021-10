A Milano corteo per giustizia climatica: “Stop immobilismo politica”

Sono circa un migliaio le persone che stanno partecipando al nuovo corteo, lungo le vie di Milano , per chiedere giustizia climatica e per protestare contro l'immobilismo della politica e le grosse multinazionali. In strada sono scesi per la maggior parte giovani, ma anche bambini, che si sono ritrovati nel pomeriggio in piazza Cairoli. La manifestazione chiude la settimana dedicata al clima.

Il corteo

Tante le bandiere e gli striscioni esposti dai manifestanti, alcuni dei quali esprimono solidarietà a Mimmo Lucano, il sindaco di Riace condannato a 13 anno e 2 mesi per presunti illeciti nella gestione dei migranti. Il corteo, iniziato sulle note di “Bella ciao”, ha radunato dalle organizzazioni ambientaliste, come Fridays4future, Climate justice platform, Legambiente e Amnesty international, ai No Tav, Cgil e ai Cub fino ai portuali di Genova, oltre a esponenti dei collettivi e dei centri sociali. Le persone stanno arrivando alla spicciolata. "Another word is possible" è, come ieri, lo slogan principale della manifestazione.