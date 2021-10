6/16 ©Ansa

In testa al colorato corteo, tra cartelli scritti a mano e bandiere, gli striscioni con scritto: 'Another world is necessary, act now' ('Un altro mondo è necessario, bisogna agire subito'). E anche 'climate justice', ('giustizia climatica') e 'people united never will be defeated' ('il popolo unito mai sarà sconfitto')