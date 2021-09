Greta Thunberg e Vanessa Nakate a Sky: non è tempo di arrendersi

"Se vogliamo dei provvedimenti, un po' di giustizia, non è questo il momento di arrendersi”. Così Vanessa Nakate, l'attivista ugandese per il clima, ospite di Youth4Climate a Milano, in un'intervista a Sky, al fianco di Greta Thunberg.

Le fa eco l'attivista svedese: "Ovviamente stiamo andando di corsa in una direzione completamente sbagliata, ma ci sono ancora molte persone intenzionate a far del bene e apportare dei cambiamenti positivi. Per riuscirci serve qualcosa di drastico però. Io credo che con le giuste circostanze le persone possano apportare cambiamenti concreti e positivi. Sarò ingenua, ma sono convinta che sia possibile cambiare, altrimenti non saremmo ambientalisti”.