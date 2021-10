Elezioni comunali Milano, Sala: “Cerchiamo di vincere al primo turno”

Ultimo giorno di campagna per il sindaco uscente di Milano, Giuseppe Sala, che domenica 3 e lunedì 4 ottobre cerca la riconferma alla guida del capoluogo lombardo. “Ho pensato bene prima di ricandidarmi, volevo essere sicuro di stare bene fisicamente e di essere determinato. Cinque anni sono lunghissimi ma non mi manca l’entusiasmo”, ha dichiarato in diretta a Buongiorno su Sky TG24. “La città - ha aggiunto - è ancora provata dalla pandemia, ma abbiamo avuto ottimi segnali a settembre con il design e la settimana della moda, oltre a Youth4Climate negli ultimi giorni. Dalla pandemia usciamo con alcune lezioni. Bisogna fare ancora più di quello che abbiamo fatto, aiutare ogni solitudine e rivedere la sanità, in collaborazione con la Regione. Bisogna rifindare la sanità territoriale smantellata negli anni”. E su un possibile ballottaggio ha detto: "Vediamo come usciamo lunedì notte. Faccio notare che Salvini disse che a Milano la destra avrebbe stravinto. Adesso il loro obiettivo è arrivare al ballottaggio. Io preferisco il duro lavoro alle chiacchiere. Lavoriamo e cerchiamo di vincere al primo turno. ( LO SPECIALE ELEZIONI )

"In 5 anni ho dimostrato quali sono le miei caratteristiche"

"Storicamente è molto difficile vincere al primo turno a Milano, ma io dico ai miei di provarci", ha proseguito. "In 5 anni da sindaco credo di aver mostrato che alcune mie caratteristiche che danno garanzia: sono indipendente, ho 63 anni e ho una certa competenza e l’ho dimostrato, anche se ovviamente posso sbagliare. Infine sono incorruttibile. Sto mostrando in tempo reale tutti i finanziamenti che ricevo. La trasparenza mi appartiene, da qui nasce il mio appello al voto".

In mertio ai risvolti nazionali dell'imminente tornata elettorale ha affermat: "Fino poco tempo fa sembrava che la destra sarebbe stata assolutamente vincente alle prossime elezioni del 2023. Ora vediamo come se ne esce, perché se ne uscissimo bene dovremmo un po' ripensare e immaginare che il coraggio in politica può cambiare. Questo prima ancora della logica delle alleanze. Non dobbiamo dare per scontanto che la destra sia invincibile".

Il rapporto centro-periferia

Sala si è poi espresso un un altro tema al centro del dibattito politico degli ultimi anni a Milano, ossia quello del rapporto tra centro e periferia: "È sbagliato dividere la città in centro e periferie - ha affermato - Alcuni quartieri hanno avuto sensibili miglioramenti, ad esempio Baggio, altri no, come San Siro. Per un rinnovamento, molto dipende dall’edilizia popolare e dobbiamo confidare sul Pnrr, dove ci sono fondi stanziati proprio per l’edilizia sociale - ha fatto sapere -. In 5 anni abbiamo sistemato e affidato oltre 200mila a chi era in attesa, abbiamo ridotto l’abusivismo dal 6 a 3%, abbiamo creato nuovi spazi, come parchi e giardini, per la cittadinanza, ma c’è ancora molto da fare, non lo nego”. Per Milano "abbiamo chiesto 4-5 miliardi all'interno del Pnrr da investire nel trasporto pubblico per prolungare le metro, nell'edilizia popolare, nelle scuole e sul profilo energetico".