Eitan, oggi la prima udienza a Tel Aviv

Il giudice dovrà esprimersi sull'istanza presentata dalla zia di Eitan, Aya Biran sua tutrice legale, che chiede il suo immediato rientro in Italia. In aula è atteso anche Shmuel Peleg, il nonno materno del piccolo, accusato di rapimento per aver sottratto il nipote alla zia paterna

È attesa per oggi al tribunale della famiglia di Tel Aviv la prima udienza del processo che segue l'istanza presentata dalla zia paterna Aya Biran per la custodia di Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone lo scorso maggio. In aula è atteso Shmuel Peleg, il nonno materno del piccolo, accusato di rapimento per aver sottratto il nipote alla zia paterna Aya, nominata tutore legale del bambino dal Tribunale per gli affari medici urgenti di Torino nell'immediatezza della tragedia.

La zia Aya: ''Sono molto preoccupata per Eitan''

''Sono molto preoccupata per Eitan'', ha detto Aya Biran entrando in tribunale. ''Voglio vedere Eitan a casa il più presto possibile, voglio che torni a casa'', ha detto Aya ai giornalisti presenti. La donna ha ottenuto un permesso speciale per poter presenziare all'udienza evitando così il rispetto della quarantena per Covid-19 previsto per chi entra in Israele dall'estero. La famiglia paterna di Eitan, che nega l'accusa di rapimento, ha detto di avere ''fiducia nella giustizia israeliana'' e si è detta ''ottimista'' sullo svolgimento del processo.

Il giudice Iris Ilotovich Segal

Il giudice incaricato è Iris Ilotovich Segal, nel luglio 2017 è stata nominata giudice del tribunale della famiglia del distretto di Tel Aviv. Diplomatasi nel 1989 alla Ort Singalovsky High School di Tel Aviv, nel 1997 si è laureata in giurisprudenza presso la Bar Ilan University dopo aver prestato servizio militare come ufficiale presso le Forze della difesa israeliana dal 1989 al 1992.

Dal 2002 al 2017 è stata anche docente presso l'Idc Herzliya. Dal 2011 al 2012 ha lavorato come docente presso lo Shaare Mishpat Academic Center.