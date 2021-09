Caso Eitan, c'è terzo indagato: israeliano che guidò auto verso Lugano

Si tratta di un 56enne israeliano indagato, oltre al nonno e alla nonna del bambino, per sequestro di persona aggravata

C'è una terza persona indagata nel caso del presunto rapimento del piccolo Eitan, l'unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, portato in Israele l'11 settembre. Lo scrivono oggi Il Corriere della Sera e La Provincia Pavese. Si tratta di un 56enne israeliano indagato, oltre al nonno e alla nonna del bambino, per sequestro di persona aggravata.

L'uomo era alla guida dell'auto su cui viaggiavano il nonno Shmuel Peleg ed Eitan verso la Svizzera. I tre erano stati fermati per un controllo e poi identificati dalla polizia svizzera, nei pressi dell'aeroporto di Lugano, dove Peleg ed Eitan sono saliti su un volo privato con destinazione Israele. Secondo Il Corriere il terzo indagato potrebbe essere la stessa persona che il giorno prima aveva affittato l'auto, una Golf blu, a Malpensa.

La vicenda

Il 58enne Shmuel Peleg sabato 11 settembre ha portato in Israele il nipote mettendolo su un volo privato partito da Lugano. In seguito è stato sottoposto in Israele ad una misura restrittiva scaduta venerdì scorso.

Intanto la zia paterna, Aya Biran, ha presentato attraverso i suoi legali un'istanza che ha fatto partire la procedura della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale di minori. E con la quale ha chiesto l'immediato ritorno in Italia del piccolo, di cui è la tutrice legale. L'udienza si terrà il 29 settembre a Tel Aviv. Il bimbo di 6 anni è stato unico a salvarsi del disastro della funivia del Mottarone, nel quale ha perso padre, madre, fratellino e bisnonni.