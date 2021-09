Femminicidio ad Agnosine, oggi l'autopsia sul corpo della vittima

Sarà eseguita oggi nel reparto di medicina legale degli Spedali Civili di Brescia l'autopsia sul corpo di Giuseppina Di Luca , la 46enne uccisa ad Agnosine (nel Bresciano) a coltellate ieri dal marito 52enne Paolo Vecchia che si è poi costituito ai carabinieri. Da stabilire il numero delle coltellate - una decina secondo una prima ricostruzione - e quante quelle letali. L'uomo non accettava la fine del matrimonio con la moglie durato 26 anni. Ora è in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato.

Il femminicidio

La vittima si era trasferita nel paese in Valsabbia da un mese in seguito alla separazione dall’uomo, dopo 26 anni di matrimonio. Separazione che, stando a quanto ricostruito, il 52enne non aveva accettato. L'uomo, nella giornata di ieri, avrebbe atteso la donna fuori dall'appartamento per poi colpirla inseguendola lungo le scale con una serie di coltellate. Successivamente, costituendosi dai carabinieri, ha fatto trovare il coltello e il pugnale utilizzati per commettere il delitto. Nel primo interrogatorio l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. La coppia ha due figlie di 21 e 24 anni.