Incendio a Milano, messa in sicurezza la Torre dei Moro

E' stato messa in sicurezza per evitare il crollo di eventuali parti pericolanti la Torre dei Moro di via Antonini, il grattacielo di 18 piani andato a fuoco lo scorso 29 agosto a Milano. (LE INDAGINI - LE DICHIARAZIONI DI GIUSEPPE SALA - LE FOTO)

Ieri la facciata dell'edificio è stata 'incamiciata' all'interno di un'armatura metallica e una rete. A eseguire l'intervento una ditta specializzata incaricata da inquirenti e investigatori. L'edificio, su disposizione della Procura di Milano, è sotto sequestro.

Le indagini in corso

L'indagine aperta con l'ipotesi di disastro colposo è a carico di ignoti e riguarda, oltre agli aspetti relativi alla sicurezza del grattacielo - in particolare i pannelli del rivestimento esterno che alle alte temperature si sono liquefatti - , le cause del maxi rogo che si è originato certamente in un appartamento al 15esimo piano e molto probabilmente sul balcone: al vaglio ci sono parecchie ipotesi, tra cui un mozzicone di sigaretta e il cosiddetto 'effetto lente', mentre è stato escluso un cortocircuito.