Ritrovato nel Bellunese corpo escursionista milanese Federico Lugato

Il cadavere del 39enne scomparso in Val di Zoldo lo scorso 26 agosto è stato trovato dai cani molecolari all’altezza del bivio per il Col del Michiel dopo 18 giorni di ricerche

È stato trovato dopo 18 giorni di ricerche il corpo senza vita di Federico Lugato, l’escursionista 39enne originario di Venezia e residente a Milano scomparso in Val di Zoldo lo scorso 26 agosto. Lo hanno trovato i cani molecolari all’altezza del bivio per il Col del Michiel, nelle zone in cui si erano concentrate le ricerche nel Gruppo del San Sebastiano. Lo ha confermato all'Ansa il soccorso alpino e a riportare la notizia è anche l’edizione veneta del Corriere della Sera.

Il ritrovamento

Il 26 agosto Lugato era partito da Pralongo di Forno di Zoldo (in provincia di Belluno) per un giro ad anello nel Gruppo del Tamer-San Sebastiano. Quello scelto dal 39enne doveva essere un percorso non troppo complicato: una decina di chilometri di sentiero che l’escursionista conosceva bene e che aveva già fatto diverse volte in passato. Tuttavia, dall’escursione non è più rientrato. Una settimana fa la prefettura aveva interrotto le ricerche, mentre oggi era previsto lì un vertice per fare il punto della situazione. Il Corriere della Sera riporta una dichiarazione di un’amica di famiglia, Roberta De Salvador, che conferma il ritrovamento nell’area dove era stato cercando per tanti giorni.