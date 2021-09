Escursionista milanese disperso nel Bellunese: ricerche senza esito

Oggi hanno preso parte alle operazioni anche un centinaio tra familiari e amici del tecnico delle Ferrovie. Lunedì si terrà una riunione in Prefettura per decidere come proseguire

Restano senza esito le ricerche di Federico Lugato, il 39enne disperso da dieci giorni nella Valle di Zoldo, in provincia di Belluno. Giovedì 26 agosto l'uomo, veneto residente a Milano, era uscito di casa per un'escursione sul gruppo montuoso del Tamer-San Sebastiano ma non aveva più fatto ritorno. Oggi l'ultimo giorno di ricerche, cui hanno preso parte anche un centinaio tra familiari e amici del tecnico delle Ferrovie. Lunedì si terrà una riunione in Prefettura per decidere come proseguire, se interrompere le ricerche o meno.