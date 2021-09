Ruby ter, legale di Berlusconi: "Per lui processo grottesco"

Lo ha detto l'avvocato Federico Cecconi prima di entrare in aula per l'udienza del processo Ruby ter dove oggi si discuterà della nuova istanza di rinvio per motivi di salute presentata dall'ex premier

Silvio Berlusconi "continua a sostenere che questo è un processo per così dire grottesco dal suo punto di vista, dove la contestazione è basata su una sua generosità del tutto svincolata da quelle che sono in realtà le ragioni ipotizzate" dall'accusa. Lo ha detto l'avvocato Federico Cecconi prima di entrare in aula per l'udienza del processo Ruby ter dove oggi si discuterà della nuova istanza di rinvio per motivi di salute presentata dall'ex premier.