Berlusconi in ospedale al San Raffaele: nuovi controlli post Covid

Il leader di Forza Italia è tornato all’ospedale nella mattinata di oggi, 1 settembre. La scorsa settimana, di rientro dalla Sardegna, aveva trascorso una notte nella struttura a Milano: anche in quel caso si trattava di un ingresso dovuto alla situazione clinica successiva all’infezione da coronavirus

Silvio Berlusconi tornato nuovamente al San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia, a quanto si apprende da fonti parlamentari del centrodestra, è nella struttura ospedaliera per controlli post Covid (COVID: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ).

I ricoveri

Già la scorsa settimana, di rientro dalla Sardegna, l’ex premier aveva trascorso una notte al San Raffaele per ulteriori test ed era stato dimesso dopo poche ore. Berlusconi, inoltre, era già stato in ospedale dal 6 aprile all'1 maggio scorso, e poi vi era tornato a metà maggio sempre per effettuare controlli dovuti principalmente agli strascichi lasciati dal coronavirus, contratto lo scorso anno.