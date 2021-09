Non pagava i conti: Csm chiude caso su giudice Milano

In estate il giudice, che era in servizio alla Corte d’appello, ha lasciato la magistratura, come aveva annunciato dopo il clamore suscitato dalla notizia dei conti non pagati. Per questo il plenum del Csm ha archiviato il procedimento di trasferimento d’ufficio che aveva aperto nei suoi confronti

In estate ha lasciato la magistratura, come aveva annunciato di voler fare dopo il clamore suscitato dalla notizia di suoi conti non pagati in ristoranti blasonati e negozi di abbigliamento di Milano. Per questo il plenum del Csm ha archiviato il procedimento di trasferimento d'ufficio che aveva aperto nei confronti del giudice Piero Gamacchio, che era in servizio alla Corte d'appello del capoluogo lombardo.