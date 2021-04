Milano, non pagava conti di ristoranti e bar: accertamenti su giudice

Avviati accertamenti nei confronti del giudice milanese Piero Gamacchio dopo che quest'ultimo ha ammesso di avere conti da saldare in bar e ristoranti nelle vicinanze del Palagiustizia e ha deciso di andare in aspettativa, per il tempo che lo separa dalla pensione. A quanto si è appreso, Giovanni Salvi, procuratore generale della Cassazione e titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, ha chiesto informazioni al presidente (facente funzioni) della Corte d'appello di Milano, Giuseppe Ondei.

Il caso

La dichiarazione con cui Gamacchio ha annunciato il suo passo indietro è stata riportata sul profilo Facebook del giornalista Gianluigi Nuzzi, il quale in questi giorni sullo stesso social network aveva raccontato la vicenda dei conti non pagati. Il giudice "dei conti non pagati fa un clamoroso passo indietro - ha scritto il giornalista - dopo che avevo scoperto come non pagasse i conti di lussuosi ristoranti e boutique né onorava un debito da 40mila euro con un penalista milanese". Ieri il magistrato ha ammesso di aver avuto "comportamenti di grave leggerezza di cui mi pento profondamente e ai quali porrò al più presto rimedio", ma ha assicurato che "mai, in alcun modo, questi fatti possano aver influito nelle mia attività di giudice".

La carriera

Nella sua carriera Gamacchio si è occupato di procedimenti molto delicati come il caso Finmeccanica, quello dell'ex assessore lombardo Zambetti condannato per legami con la 'Ndrangheta, della vicenda dei 'dossier illegali', oltre che del processo 'conto protezione' a Bettino Craxi e del caso del 'Banco Ambrosiano'.