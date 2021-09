Verso il Salone del Mobile, Feltrin: “Risalgono vendite per la casa"

Dopo un anno di stop, riparte il Salone del Mobile 2021. Appuntamento dal 5 al 10 settembre a Fiera Milano Rho: "Accettare la sfida di organizzare un evento speciale, in un anno così difficile e complicato, è il segno tangibile di quanto i nostri imprenditori e la Federazione abbiano gettato il cuore oltre l’ostacolo per portare, ancora una volta, la comunità del design, i buyer nazionali e internazionali, i media e anche il pubblico generalista a Rho Fiera, per partecipare a un evento che non ha pari al mondo e che solo la città di Milano è in grado di ospitare", spiega Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, in un'intervista rilasciata a Il Bollettino.

Le difficoltà

Le difficoltà sono state diverse: "È inutile negare che prima di arrivare a questa decisione ci siano state delle difficoltà, dovute alla necessità di decidere il da farsi in un momento in cui le certezze anche sul fronte campagna vaccinale erano davvero poche. Ma alla fine abbiamo trovato una sintesi, che ha dato vita al Supersalone: una formula più leggera sotto il segno della sostenibilità sia dal punto economico che degli allestimenti". E ancora: "Indubbiamente lo smart working, ma anche la didattica a distanza, ha trasformato le nostre case in luoghi in cui, per la prima volta, le famiglie si sono trovate costrette a condividere spazi, tempo, funzionalità. E noi che rappresentiamo chi disegna e immagina spazi non possiamo essere estranei a questo processo di cambiamento. Adesso ci sarà da capire quanto di tutti i cambiamenti che il Covid-19 ha provocato resterà nei prossimi anni. Già i dati del mercato immobiliare danno alcune indicazioni: si cercano case sempre più grandi, magari con spazi all’aperto e le aziende stanno reinventando gli spazi lavorativi".