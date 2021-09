Muore dopo caduta da monopattino, indagato il proprietario del mezzo

L’ipotesi di reato nei confronti del 17enne che ha imprestato il mezzo elettrico al 13enne è omicidio colposo per omissione, in quanto avrebbe consentito al ragazzino, per altro inesperto, di usarlo su una pista ciclabile e quindi in un luogo pubblico, nonostante non avesse ancora 14 anni e nemmeno il casco

La Procura dei Minori di Milano ha iscritto nel registro degli indagati il ragazzo di 17 anni che l'altro ieri, a Sesto San Giovanni, ha prestato il suo monopattino all'amico di 13 anni, poi morto in seguito a una caduta dal mezzo. L'ipotesi, come è stato anticipato da alcuni quotidiani, è omicidio colposo per omissione, in quanto il proprietario del mezzo avrebbe consentito al ragazzino, per altro inesperto, di usarlo su una pista ciclabile e quindi in un luogo pubblico, nonostante non avesse ancora 14 anni e nemmeno il casco.