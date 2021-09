Monopattini, polemiche su velocità e casco: allo studio nuove regole

Il dibattito si è riacceso dopo la morte di un 13enne a Sesto San Giovanni, il 30 agosto. I gestori assicurano che non ci sono pericoli e sottolineano che il casco è già obbligatorio per i minori. Ma diversi sindaci e governatori hanno optato per ordinanze ad hoc che limitino ulteriormente l'utilizzo dei mezzi. Ad oggi sono quattro le proposte di legge presentate in Parlamento in materia di sicurezza e di circolazione stradale, ma solo per una di queste è in corso l'esame in commissione a Montecitorio