Sesto San Giovanni, disposta autopsia su 13enne caduto in monopattino

La Procura per i Minorenni di Milano ha disposto l'autopsia sul corpo del 13enne morto ieri su una pista ciclabile a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dopo essere caduto dal monopattino prestato da un amico e aver battuto la testa. La decisione di disporre l'autopsia è stata confermata dal Procuratore Capo Ciro Cascone, al quale la Procura di Monza sta inviando la documentazione relativa all'incidente e gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale. I due uffici giudiziari lavoreranno ora in parallelo per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e vagliare eventuali responsabilità.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito, ieri i due stavano passeggiando nel Parco 9 Novembre quando il 13enne avrebbe chiesto all'amico di poter provare il mezzo a due ruote, uscendo dai confini dello spazio verde. Dopo aver percorso alcuni metri sulla pista ciclabile di viale Antonio Gramsci, il ragazzino è caduto di faccia impattando violentemente contro il marciapiede, finendo a terra sull'asfalto, dal quale non si è più rialzato. Immediata la richiesta di soccorsi da parte di una passante. Sul viale che porta alla stazione di Sesto San Giovanni è arrivata un'ambulanza del 118 e fin da subito le condizioni del 13enne sono apparse gravi. Il giovane, in arresto cardiocircolatorio e con un forte trauma cranico, è stato subito intubato. Arrivato in coma all'ospedale di Niguarda di Milano, è deceduto poco dopo. Il monopattino è stato sequestrato dagli agenti ed è a disposizione della magistratura inquirente.