Covid Lombardia, 601 casi su quasi 36mila tamponi

Con 35.889 tamponi effettuati sono 601 i nuovi casi positivi al Covid in Lombardia, con il tasso di positività che si attesta all'1,6%, in discesa rispetto a ieri, quando era all'1,9%. Calano di 6 unità i ricoverati nei reparti ordinari, mentre salgono di 2 quelli in terapia intensiva. I decessi sono 3 per un totale di 33.901 morti in regione dall'inizio dell'epidemia da Covid. Per quanto riguarda i casi per provincia la più colpita è quella di Milano con 172 nuovi positivi di cui 73 in città. Seguono Varese con 87, Brescia con 70, Monza e Brianza con 42, Mantova con 37, Bergamo con 35, Como con 33, Pavia con 30, Cremona con 22, Lecco con 20, Lodi con 13 e Sondrio con 11 casi.