Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:15 - In Lombardia 758 nuovi casi su 38.173 tamponi

Con 38.173 tamponi effettuati, sono 758 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita all'1,9%. Diminuiscono i ricoverati sia nelle terapie intensive (meno uno, in totale 42) che nei reparti ordinari (meno uno, in totale 339). I decessi sono sei per un totale complessivo di 33.898 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 236 i nuovi casi in provincia di Milano, di cui 81 in città, 122 a Brescia, 80 a Varese, 54 a Monza e Brianza, 43 a Pavia, 42 a Como, 41 a Bergamo, 28 a Lecco, 26 a Mantova, 21 a Cremona, 18 a Lodi e 15 a Sondrio.