Gino Strada, Emergency: settimana prossima il rimpatrio della salma

È previsto per la prossima settimana il rimpatrio della salma di Gino Strada, morto ieri in Normandia. Lo spiegano da Emergency, dove si sta pensando al modo migliore per permettere ai tanti sostenitori dell'organizzazione di dare un ultimo saluto al medico chirurgo mancato a 73 anni. Oggi sul cancello della sede dell'Ong, a Milano, qualcuno ha lasciato dei fiori bianchi in ricordo del fondatore. (LA FOTOSTORIA - IL CORDOGLIO SUI SOCIAL)