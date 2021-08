Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Per garantire la piena copertura vaccinale è però necessario che sempre più cittadini, tra il milione e mezzo di lombardi che non si sono ancora vaccinati e nemmeno prenotati, aderiscano alla campagna vaccinale". E' l'appello lanciato via social dal vicepresidente e assessore regionale al Welfare Letizia Moratti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:16 - Vaccini: Moratti, 1,5 mln di lombardi non ancora prenotati

"La Lombardia è prima tra le regioni italiane nelle dosi somministrate e in tutti gli indicatori sulle vaccinazioni e i suoi numeri sono paragonabili a quelli delle nazioni che sono più avanti nella vaccinazione della propria popolazione. Per garantire la piena copertura vaccinale è però necessario che sempre più cittadini, tra il milione e mezzo di lombardi che non si sono ancora vaccinati e nemmeno prenotati, aderiscano alla campagna vaccinale". E' l'appello lanciato via social dal vicepresidente e assessore regionale al Welfare Letizia Moratti. In un post su Facebook Moratti spiega che l'adesione serve "ai giovani per poter a settembre ripartire con la didattica in presenza a scuola e in università, ma anche ai cittadini con più di 50 anni che sono i più esposti all'aggressività del virus". "Le dosi di vaccino ci sono per tutti e chi si prenota oggi trova posto in 2/3 giorni al massimo", sottolinea. L'adesione della popolazione lombarda con più di 12 anni è arrivata all'83% con una copertura con prima dose tra gli aderenti del 94,6% e con vaccinazione completa dell'84%. Su circa 9 milioni di lombardi over 12, in 7.468.048 hanno detto sì al vaccino, 7.065.639 hanno ricevuto almeno una prima dose, di questi 6.269.086 hanno completato il ciclo vaccinale.