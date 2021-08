Covid Lombardia, il bollettino: 768 contagi su 36.816 tamponi

A fronte di 36.816 tamponi effettuati, sono 768 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività al 2%. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (35), mentre aumentano di 11 quelli negli altri reparti. Due i nuovi decessi, per un totale complessivo di 33.845 da inizio pandemia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) La provincia con il maggiore aumento di contagi resta quella di Milano, 249 di cui 107 nel capoluogo. A livello provinciale i nuovi casi sono 46 a Bergamo, 90 a Brescia, 36 a Como, 43 a Cremona, 8 a Lecco, 18 a Lodi, 48 a Mantova, 46 a Monza e Brianza, 33 a Pavia, 14 a Sondrio e 94 a Varese.