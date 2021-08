Maltempo in Lombardia, fiume Lura esce dagli argini a Lainate

Non si registrano feriti o danni materiali di rilievo. Il Lura è uscito dagli argini intorno alle 3 e mezza a Lainate, nella zona industriale con scarsa presenza abitativa

Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Milano a causa delle forti piogge che a cavallo della mezzanotte hanno causato, nel capoluogo lombardo e nell'hinterland, l'esondazione di due fiumi, il Seveso e il Lura. Non si registrano feriti o danni materiali di rilievo. (IL MALTEMPO NEL LECCHESE)

Il maltempo in Lombardia

Il Lura è uscito dagli argini intorno alle 3 e mezza a Lainate, nella zona industriale con scarsa presenza abitativa: solo alcune palazzine hanno avuto le cantine e le tavernette allagate. A Milano il Seveso è uscito verso le 23:30-24, ma in modo contenuto, nella zona di Niguarda, e particolarmente in via Valfurva. A Lainate i vigili del fuoco sono rientrati e sul posto giunta la protezione civile, che ha deviato parte del corso nelle campagne.