Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 806 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia a fronte di 39.232 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 2%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 32, quelle negli altri reparti sono 247, mentre i nuovi decessi sono stati quattro, per un totale di 33.834 vittime dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda i nuovi casi per provincia, la più colpita è Milano con 219 contagi di cui 95 a Milano città, Brescia 75, Varese 139, Bergamo 68, Monza e Brianza 89, Mantova 27, Como 54, Pavia 22, Lodi 31, Cremona 28, Lecco 13, Sondrio sette.