Robecco sul Naviglio, ciclista 32enne muore travolta da un camion

Tragico incidente questa mattina a Robecco sul Naviglio, nel Milanese. Una donna di 32 anni, Valentina Caso, è stata travolta mentre si allenava in bicicletta da un camion del latte intorno alle 8.30, nei pressi di una rotonda in via San Giovanni. Sul posto sono intervenuti autoambulanze, automedica e la polizia locale ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sulla pagina Facebook dell’Associazione "Tapascione running club", a cui la 32enne, appassionata di ciclismo e di triathlon, era iscritta. Solo ieri, altro incidente fatale per un ciclista, un ragazzo di 25 anni morto dopo essere stato investito da un trattore che stava effettuando una manovra lungo la strada provinciale che da Voghera porta a Corana (Pavia).