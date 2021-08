Ciclista investito da un trattore nel Pavese, morto 25enne

Un giovane di 25 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la strada provinciale che da Voghera porta a Corana, nel Pavese.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito il ragazzo, in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un trattore che stava effettuando una manovra. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, ma non hanno potuto far altro che accertare il decesso del giovane a causa delle gravissime ferite riportate. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro.