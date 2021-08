Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Per quanto riguarda i nuovi casi per provincia, la più colpita è Milano con 190 nuovi casi di cui 74 a Milano città, Brescia e Varese 72, Bergamo 57, Monza e Brianza 48, Mantova 32, Como 31, Pavia 23, Lodi 10, Cremona e Lecco nove, Sondrio due

7:04 - In Lombardia 586 nuovi casi su 36.010 tamponi

Sono 586 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, a fronte di 36.010 tamponi effettuati. Il tasso di positività è dell'1,6%. Salgono i ricoveri nei reparti ordinari che sono 237 in totale, mentre rimane stabile a 32 il numero dei ricoverati nel reparto di terapia intensiva. Sono tre le persone decedute. Per quanto riguarda i nuovi casi per provincia, la più colpita è Milano con 190 nuovi casi di cui 74 a Milano città, Brescia e Varese 72, Bergamo 57, Monza e Brianza 48, Mantova 32, Como 31, Pavia 23, Lodi 10, Cremona e Lecco nove, Sondrio due.