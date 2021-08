Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 25. Attualmente in regione si contano 10.862 attualmente positivi

A fronte di 39.400 tamponi processati, sono 777 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia.

A fronte di 39.400 tamponi processati, sono 777 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 25. Attualmente in regione si contano 10.862 attualmente positivi.