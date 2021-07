Incidente sul Garda, concessi i domiciliari a chi guidava

Per il gip di Brescia non sussisterebbe più il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove

Il gip del tribunale di Brescia ha concesso gli arresti domiciliari a Patrick Kassen, il 52enne tedesco che era alla guida del motoscafo che il sulle acque del Lago di Garda ha travolto la barca, sul quale la notte del 19 giugno erano fermi Umberto Garzarella e Greta Nedrotti entrambi uccisi. Ne dà notizia Il Corriere della Sera. (IL VIDEO DA UNA CASA - L'INTERROGATORIO)

L'accusa

Kassen, accusato di duplice omicidio colposo e omissione di soccorso, era in cella dal 5 luglio scorso dopo essersi costituito. Per il gip di Brescia non sussisterebbe più il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove. Kassen è ai domiciliari in una località segreta in Italia.