Dopo l'ondata di maltempo lago di Como ricoperto da detriti. VIDEO

Dopo la violenta ondata di maltempo (FOTO) che ha colpito la provincia di Como si è creata un'enorme distesa di detriti sul lago di Como. Danni ingenti in tutta la provincia, dal capoluogo ad Argegno, da Blevio a Lezzeno, sia alle infrastrutture pubbliche come ponti, muri di contenimento, acquedotti (Sala Comacina e Moltrasio), reti di gas e fognatura, sia alle proprietà private.

Regione Lombardia chiede lo stato di emergenza

Ieri il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha annunciato a Blevio, durante un sopralluogo nei territori colpiti, la richiesta dello stato di emergenza per le province di Como, Varese, Lecco, Sondrio, Cremona e Mantova. Dopo Blevio, il presidente della Lombardia con al fianco il sottosegretario alla Presidenza, Fabrizio Turba, e il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, ha fatto tappa a Cernobbio. "Era doveroso - ha aggiunto Fontana - esprimere di persona la vicinanza della Regione a tutta la popolazione che, soprattutto in queste zone, ha subito ingenti danni. Sia per quanto di nostra diretta competenza, sia per quanto riguarda interventi di carattere nazionale - ha assicurato il governatore - ci muoveremo per attivare tutte le procedure necessarie. La nostra attenzione sarà massima".