Maltempo Lombardia, danni nel Comasco: allagamenti a Cernobbio. VIDEO

È pesante la situazione nel Comasco dopo le violente piogge di questa notte, che si sono sommate a quelle dei giorni passati. Il maltempo ha colpito in maniera particolare la sponda occidentale del Lario da Cernobbio fino a Colonno e la valle d'Intelvi (LE PREVISIONI IN ITALIA - LE PREVISIONI A MILANO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO). Non a caso è la zona in cui le sponde sono molto ripide, con le montagne che scendono direttamente nel lago e dove l'acqua scaricata in grande quantità durante la notte, precipita a valle a velocità sostenuta. Tutti i torrenti che scendono a picco dalle montagne sopra il lago si sono ingrossati a dismisura e sono esondati, invadendo le strade e provocando ingenti danni un po' in tutti i centri abitati. Il corso del torrente Breggia, che sfocia nel lago a Cernobbio, è stato monitorato per tutta la mattinata. Nel Comasco non sono al momento segnalati feriti ma ingentissimi sono i danni.

I danni a Cernobbio

A causa dell’esondazione, sono stati provocati gravi danni alle strade di Cernobbio, dove varie rogge hanno invaso le arterie del paese e raggiunto le case. I detriti hanno invaso le diverse vie del paese, mentre il torrente prosegue la sua corsa ingrossato dalle piogge di questi ultimi giorni.

Il maltempo nel Comasco

Sono molti i paesi isolati: la statale Regina risulta interrotta tra Cernobbio e Moltrasio, poi a Brienno e a Colonno, Impraticabile anche la via alternativa nel Basso Lario: la provinciale 71 è interrotta a Carate Urio e a Laglio (dove la furia delle acque ha spazzato via un pezzo di lungolago). Chiusa anche la provinciale Argegno-Schignano, problemi inoltre tra Nesso e Lezzeno, sulla sponda occidentale del lago, dove un camionista è stato evitato per un soffio da un'improvvisa caduta di massi, alberi e fango sulla carreggiata della ex statale Lariana, che resta interrotta anche all'altezza di Blevio. Centinaia i vigili del fuoco e i volontari, della protezione civile e non solo, chiamati per allagamenti e ripulire dai detriti. Sotto controllo, almeno per il momento, il livello del Lario che è comunque cresciuto nelle ultime ore.