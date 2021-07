Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

A fronte di 38.289 tamponi effettuati, sono 720 i positivi al coronavirus rilevati in 24 ore in Lombardia, con un tasso di positività pari all’1.8%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:00 - In Lombardia 720 casi

Sono 720 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Lombardia su 38.289 tamponi effettuati, con un tasso di positività dell'1,8%. In terapia intensiva ci sono 29 pazienti, dato invariato rispetto a ieri, mentre in totale i ricoverati con sintomi negli altri reparti sono 194 (+14). Si registra un nuovo decesso, per un totale di 33.819 vittime in regione dall'inizio della pandemia. In isolamento domiciliare 9.294 persone. In totale, sono stati effettuati 12.433.178 tamponi. Per quanto riguarda le province, sono 230 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 101 a Milano città, 76 a Varese, 70 a Mantova, 59 a Cremona, 58 a Brescia, 56 a Como, 47 a Bergamo, 24 a Pavia, 23 a Monza e Brianza, 22 a Lodi, 6 a Lecco e 4 a Sondrio.