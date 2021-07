Senago, madre denunciò pirata strada: disposta autopsia sulla vittima

La Procura di Milano ha disposto l'autopsia sul corpo di Vincenzo Monti, il ragazzo di 19 anni morto ieri pomeriggio in ospedale dopo essere stato investito lo scorso 19 luglio, mentre era sulla moto con un amico a Senago, in provincia di Milano, da un pirata della strada di 27 anni, poi denunciato dalla madre.

La vicenda

Il giovane rapper era ricoverato in gravissime condizioni al San Gerardo di Monza e gli era stata amputata una gamba ed è morto ieri dopo una settimana di agonia. Il pm Mauro Clerici coordina l'indagine con l'ipotesi di omicidio stradale e omissione di soccorso. Stando a quanto emerso finora nell'inchiesta, il 19enne morto ieri pomeriggio stava rientrando a casa in sella a uno scooter insieme a un amico, ferito ma non in modo grave, quando l'auto di un 27enne li ha falciati sulla provinciale di Senago. Dopo l'incidente, l'investitore è fuggito via senza fermarsi. Ed è stata la madre, al ritorno a casa del figlio, appreso quanto era accaduto, a telefonare al 112 e avvisare i carabinieri che il presunto responsabile di quel drammatico incidente era proprio lui e oggi è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso.