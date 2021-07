Senago, giovani cadono da moto: gravissimo ragazzo di 19 anni

L'incidente è avvenuto in via Alcide de Gasperi all'una di questa notte. L'altro giovane, di 20 anni, è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano con diverse contusioni

È stato ricoverato al Policlinico San Gerardo di Monza - in gravissime condizioni, in arresto cardiaco e con la gamba destra amputata - un 19enne, che insieme a un amico di 20 anni è caduto dalla moto a Senago, in via Alcide de Gasperi all'una di questa notte. Il 20enne è stato invece trasportato all'ospedale Niguarda di Milano con diverse contusioni.