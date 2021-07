Lodi, il figlio di un medico morto contrasta il corteo No-Vax

Un medico di base colpito dal Covid che rispondeva comunque alle chiamate dei pazienti ammalati anche dal letto di ospedale. Fino a quando morì, uno dei primi camici bianchi, il 18 marzo del 2020 a soli 57 anni. Si chiamava Marcello Landi ed esercitava a Caselle Landi e Codogno nel Lodigiano. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO)

La vicenda

Ed è pensando a lui che il figlio Marco ha deciso di 'affrontare' la manifestazione dei No Vax, nel pomeriggio di sabato scorso, a Lodi. La storia è stata raccontata dal quotidiano locale Il Cittadino. Il giovane ha spiegato alla folla che se ci fosse stato prima un vaccino il padre sarebbe ancora vivo, mentre molti dei presenti non sarebbero stati in piazza della Vittoria. E ha contraddetto le teorie anti-scientifiche diventate slogan. Dal suo racconto alcuni manifestanti gli hanno fatto i complimenti per la franchezza, altri lo hanno contraddetto. Il ragazzo si trovava lì per caso e ha deciso di prendere la parola in piazza ritenendo non condivisibili gli slogan delle circa 200 persone che hanno preso parte all'iniziativa. Marcello Landi è deceduto per una polmonite fulminante, cominciò a stare male in ospedale dopo che aveva accompagnato la moglie che a sua volta aveva contratto il virus e che è invece guarita.

Le dichiarazioni

Come riporta Il Corriere della Sera, Marco sabato pomeriggio era a Lodi per caso ("Accompagnavo la mia ragazza dall’estetista") e nemmeno sapeva che in programma ci fosse una manifestazione. Invece, era una manifestazione "contro quella che chiamano dittatura sanitaria". E lui racconta: "Volevo andarmene, sono riservato e non mi piace la polemica. Poi ho sentito una manifestante arringare la folla. 'Li hanno uccisi in ospedale, non è stato il Covid. L’ho letto su un sito straniero, lo so bene io, conosco quattro lingue'". Ed ecco che Marco ha preso la parola: "Ho sentito qualcosa dentro che mi diceva di prendere la parola e rispondere. All’inizio mi hanno applaudito pensando fossi uno dei loro, ma li ho zittiti. Mio padre era un medico, ho detto, ed è morto l’anno scorso a marzo di Covid continuando a curare i suoi pazienti fino all’ultimo. Se ci fosse stato prima un vaccino lui sarebbe ancora fra noi. Voi, senza vaccino, invece non sareste qui. A mente fredda, non so come mi siano uscite queste parole, nemmeno ho sentito i cori e gli ululati che mi hanno dedicato".

La morte del padre

Nelle vite della famiglia Natali il Covid è entrato l’11 marzo 2020. "Papà doveva accompagnare mia madre, che aveva contratto la malattia, a fare la radiografia ai polmoni. Ma in ospedale cominciò a stare male lui, e fu ricoverato a Cremona". Una polmonite fulminante, Marcello Natali è morto il 18 marzo.