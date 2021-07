Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Con 8.606 tamponi, sono 177 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime ore, con il tasso di positività al 2%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 28, quelle negli altri reparti 151. Si registra un nuovo decesso per un totale complessivo di 33.817 morti in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:03 – In Lombardia 177 nuovi contagi su 8.606 tamponi

Con 8.606 tamponi, sono 177 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime ore, con il tasso di positività al 2%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 28, quelle negli altri reparti 151. Si registra un nuovo decesso per un totale complessivo di 33.817 morti in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Per quanto riguarda le province sono 66 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 42 nel capoluogo, 19 in provincia di Monza e Brianza, 16 in quella di Brescia, 15 Cremona, 8 Como, Mantova e Pavia, 5 Bergamo, 4 Sondrio e Varese e 2 in provincia di Lecco e Lodi.